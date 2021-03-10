Следующим после Twitter в России могут «замедлить» Facebook

Facebook является следующим кандидатом на замедление трафика в России. Об этом сообщил член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По словам парламентария, Facebook, в отличие от Twitter, которому Роскомнадзор в среду, 10 марта, замедлил скорость работы в России, «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора», но на платформе тоже есть противоправная информация. Twitter же «не удаляет вообще ничего», а те мизерные штрафы, которые выписывают, сервис демонстративно игнорирует, добавил депутат, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Эта мера была принята в связи с неисполнением компанией требований по удалению контента, запрещенного в России. Речь идет о призывах к совершению самоубийств несовершеннолетними, детской порнографии, а также информации об использовании наркотических средств Роскомнадзор при этом допустил блокировку Twitter, если интернет-сервис продолжить игнорировать требования российского законодательства.

Москва, Наталья Петрова

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