Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России

Роскомнадзор сообщил о замедлении работы сервиса микроблогов Twitter в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Об этом сообщается на сайте ведомства. Эта мера была принята в связи с неисполнением компанией требований по удалению контента, запрещенного в России. Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис продолжить игнорировать требования российского законодательства.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении.

Если интернет-сервис продолжит игнорировать требования закона, Роскомнадзор пообещал продолжать меры воздействия «в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)» до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография и информация об использовании наркотических средств не будут удалены.

В ведомстве отметили, что Twitter с 2017 года и до сих пор не удаляет «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». За это время Роскомнадзор направил больше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, но на 10 марта 3168 таких материалов остаются не удаленными. В их числе 2569 публикаций с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 – с детской порнографией, 149 – с информацией об использовании наркотиков.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)», – говорится в сообщении РКН.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи Twitter в России уже жалуются на работу сервиса. Большинство пользователей (81%) сообщают о проблемах с работой сайта, 18% не могут войти в учетную запись. «MTS уже отключил Твиттер, ничего не грузится. Домашний интернет пока нормально работает», – пишет пользователь @dmtlutsenko. «Все, у меня уже не грузит твиттер. РКН быстро работает», – пишет @kuro4ka_koko.

Напомним, 1 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства в связи с неисполнением требований по удалению запрещенных материалов.

Москва, Наталья Петрова

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