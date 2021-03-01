Роскомнадзор назвал Twitter злостным нарушителем законов России и напомнил о штрафах

Сервис микроблогов Twitter «злостно нарушает российское законодательство», говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным ведомства, с 2017 года социальная сеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией о способах совершения самоубийства и призывами к ним, о способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

«В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении», – заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 13.41 КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса грозит штраф для юрлиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа вырастет до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Надо отметить, что Роскомнадзор вправе потребовать у провайдеров доступ к запрещенной информации в случае ее неудаления.

Напомним, в конце января Роскомнадзор заявил, что оштрафует Twitter и другие соцсети за призывы к подросткам выходить на несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве пояснили, что интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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