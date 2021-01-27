Роскомнадзор оштрафует крупнейшие соцсети за призывы к подросткам выходить на акции протеста

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января. Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве пояснили, что Интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.
«Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей», – поясняется в сообщении.
При этом Роскомнадзор напомнил, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.01.21
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