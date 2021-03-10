Технические неполадки или происки США: что случилось с интернетом в России (ВЕРСИИ)

В России в среду, 10 марта, произошел масштабный сбой в работе сайтов государственных органов власти. Около полудня перестали открываться сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Совбеза РФ, Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Роскомнадзора, СК РФ и ряда других госструктур. Кроме того, произошел сбой в работе одного из крупнейших провайдеров в России «Ростелекома». Российские пользователи также жаловались на сбои у Google, YouTube, «Яндекса» и МТС. Проблемы с доступом к этим ресурсам начались после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Твиттера в Рунете из-за систематического неисполнения компанией требований по удалению контента, запрещенного в России.

В настоящее время сайты госорганов и ведомств уже заработали. В числе причин массового сбоя назывались технические неполадки у «Ростелекома». Кроме того, прозвучала версия о возможной причастности США к падению госсайтов в России на фоне недавних сообщений о подготовке властями США серии кибератак против России. В свою очередь, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что не заметил сбоя в работе сайтов президента и правительства РФ. «Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, какие-то сбои [были]», – заявил он журналистам.

Надо отметить, что Роскомандзор категорически отверг связь между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и решением Роскомнадзора в отношении Twitter. Такое заявление сделал замглавы ведомства Вадим Субботин в комментарии изданию «Подъем». Чиновник также заявил, что сайт РКН оказался недоступен из-за проблем у «Ростелекома».

В Ростелекоме объяснили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе оборудования, и пообещали в скором времени восстановить работоспобность сети. «[Сбой] никак не связан с действиями Роскомнадзора, это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает», – заявили ТАСС президент компании Михаил Осеевский.

Минцифры в свою очередь сообщило, что проблемы с функционированием сайтов госорганов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов «Ростелекома». Связи с замедлением Twitter нет, заявило ведомство.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Впрочем, не обошлось без выдвижения экзотических версий масштабного падения интернет-ресурсов органов власти РФ. Так, член Совета Федерации Андрей Климов предположил, что сбой мог быть связан с кибератаками со стороны США, которые в минувшие выходные анонсировали источники The New York Times.

«Прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно, поэтому исключать такой вероятности я не могу», – заявил сенатор в комментарии «Открытым медиа». Скорее всего, атака санкционирована руководством США и могла стать ответной реакцией на сегодняшнее решение РКН о замедлении Twitter, считает политик.

Ранее, 8 марта газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США в ближайшие три недели организуют кибератаки против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года, за которым, как полагают в Вашингтоне, стоит Москва. В Кремле заявили, что крайне обеспокоены подобными сообщениями.

Обновлено. «Ростелком» сообщил о восстановлении работоспособности своей сети. «Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – цитирует сообщение пресс-службы провайдера РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

Хакеры получили доступ к камерам наблюдения в больницах, школах и тюрьмах. / Предприятие «Росатома» разработало ракету-ловушку для дронов. / Путин утвердил закон о блокировке сотовой связи в колониях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»