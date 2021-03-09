«Повод для крайней обеспокоенности»: Кремль ответил на сообщения о готовящихся США кибератаках на Россию

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной информацию газеты The New York Times о подготовке властями США серии кибератак против России.

«Ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того анонсирует возможность таких кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность», – заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков добавил, что тот факт, что издание допускает причастность к ней американского государства, является «поводом для крайней обеспокоенности» России.

В Кремле в очередной раз отвергли обвинения в адрес Москвы в причастности к кибератакам. «Мы по-прежнему настаиваем, что российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризму», – подчеркнул представитель Кремля.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США в ближайшие три недели организуют несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года, за которым, как полагают в Вашингтоне, стоит Москва.

Издание пишет, что атаки будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина». Также отмечается, что хакерские атаки будут идти на фоне экономических санкций.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля президент Microsoft Брэд Смит беспочвенно обвинил Россию в кибератаках на США. Об этом он заявил на слушаниях в комитете сената по разведке, отметив, что тому есть доказательства, но таковых не представил. При этом гендиректор работающей в сфере кибербезопасности компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что у его организации нет данных о причастности Москвы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.03.21

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