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Среда, 24 февраля 2021, 13:50 мск

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Президент Microsoft голословно обвинил Россию в кибератаках на США

Россия причастна к кибератаке на американские федеральные учреждения, заявил президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в комитете сената по разведке, отметив, что тому есть доказательства.

«На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую Службу внешней разведки, и не нашли доказательств, которые привели нас к кому-то ещё», – приводит слова Смита РИА «Новости». Впрочем, конкретных фактов и доказательств он не озвучил.

При этом гендиректор работающей в сфере кибербезопасности компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что у его организации нет данных о причастности Москвы: «Я знаю, что правительство говорило, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть».

Напомним, в декабре прошлого года сразу несколько американских СМИ обвинили российских хакеров в кибератаках на ведомства США, но никаких доказательств представлено не было.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.02.21

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