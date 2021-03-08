NYT заявила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Власти США в ближайшие три недели организуют несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомых с данными планами чиновников.

Издание пишет, что атаки будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина». Также отмечается, что хакерские атаки будут идти на фон экономических санкций. Таким образом администрация президента США Джо Байдена якобы намерена взломать федеральные сети РФ.

Ка писал «Новый День», в конце февраля президент Microsoft Брэд Смит голословно обвинил Россию в кибератаках на США. Об этом он заявил на слушаниях в комитете сената по разведке, отметив, что тому есть доказательства, но таковых не представил.

При этом гендиректор работающей в сфере кибербезопасности компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что у его организации нет данных о причастности Москвы: «Я знаю, что правительство говорило, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть».

Напомним, в декабре прошлого года сразу несколько американских СМИ обвинили российских хакеров в кибератаках на ведомства США, но никаких доказательств представлено не было.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 07.03.21

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