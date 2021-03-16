Роскомнадзор о полной блокировке Twitter: «Все решится через месяц»

Сервис микроблогов Twitter будет заблокирован на территории России через месяц без суда, если соцсеть не удалит запрещенный контент. Такое заявление сделал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», – рассказал чиновник (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае игнорирования Twitter требований российского законодательства, «будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

Субботин также отметил, что санкции с социальной сети будут сняты, если компания выполнит все требования.

Напомним, что Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении работы Twitter в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий. Эта мера была принята в связи с неисполнением компанией требований по удалению контента, запрещенного в России. Речь идет о призывах к совершению самоубийств несовершеннолетними, детской порнографии, а также информации об использовании наркотических средств Роскомнадзор при этом допустил блокировку Twitter, если интернет-сервис продолжить игнорировать требования российского законодательства.

Надо отметить, что после решения Роскомнадзора о замедлении трафика Twitter в России произошел масштабный сбой в работе сайтов государственных органов власти. В частности, временно перестали открываться сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, Совбеза РФ, ряда министерств, Роскомнадзора, СК РФ и некоторых других госструктур. Кроме того, произошел сбой в работе одного из крупнейших провайдеров в России «Ростелекома». Российские пользователи также жаловались на сбои у Google, YouTube, «Яндекса» и МТС. Роскомандзор категорически отверг связь между сбоями в Рунете и решением Роскомнадзора в отношении Twitter. Массовый сбой объяснили техническими неполадками у «Ростелекома». Кроме того, высказывалась версия о возможной причастности США к падению госсайтов в России на фоне недавних сообщений о подготовке властями США серии кибератак против России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

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