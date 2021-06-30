Штраф до 6 млн рублей: Роскомнадзор снова грозит Google санкциями

Роскомнадзор оформил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google, руководство которой не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соответствующее требование Роскомнадзора в адрес ряда иностранных компаний было направлено в апреле. Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет также решаться вопрос о возбуждении административного производства.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Отсутствие подтверждения этого факта влечет за собой штраф. Для граждан санкции составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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