В Великобритании произошел взрыв в промышленной зоне

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа прогремел взрыв, а затем возник пожар. ЧП произошло в промышленной зоне. Об этом сообщает Daily Express.

По словам очевидцев, послышались громкие хлопки, а затем над промышленным объектом показались черные клубы дыма. На месте работают пожарные службы. Информация о раненых не поступала.

Тем временем, близлежащие жилые районы эвакуируют, а остальных жителей города власти попросили оставаться дома, а также закрыть двери и окна.

Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Лондон, Зоя Осколкова

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