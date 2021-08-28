К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришли полицейские

К лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришла полиция.

Силовики сегодня ночью провели следственные мероприятия в номере артиста в комплексе «Завидово» в Тверской области, сообщает телеграмм-канал Baza.

Причины визита сотрудников полиции неизвестны.

В итоге после конфликта с правоохранителями был задержан один из представителей фронтмена Rammstein.

В соцсетях появились фото, на одном из которых запечатлен сам Линдеманн, на другом – предположительно сотрудники полиции.

Солист Rammstein прибыл в Тверскую область, чтобы в воскресенье выступить на фестивале в поддержку одной из политических партий. В начале сентября музыкант станет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Торжественное открытие фестиваля состоялось на Красной площади накануне. Концерты в рамках мероприятия будут проходить на Красной площади в эти выходные и всю предстоящую неделю. Выступление Тилля Линдеманна ожидается 4 и 5 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.21

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