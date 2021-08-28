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Суббота, 28 августа 2021, 13:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Стала известна причина ночного визита полиции к лидеру Rammstein

Фото: lindemann.band

Правоохранители выписали лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, поселившемуся в гостинице в Тверской области, предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. Предупреждение связано с концертом, который планировался в Тверской области, несмотря на действующие ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 28 августа, сотрудники полиции приходили в номер к Линдеманну в комплексе «Завидово». Причины визита сотрудников полиции не назывались.

Солист Rammstein в воскресенье должен выступить на фестивале в поддержку одного из кандидатов в депутаты заксобрания Тверской области, а в следующие выходные – на фестивале «Спасская башня» на Красной площади.

Москва, Наталья Петрова

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