На Сахалине возбудили несколько дел из-за сноса стелы Гагарина

На Сахалине возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культуры после сноса стелы в честь Юрия Гагарина. Давшего разрешение на снос вице-мэра Невельского городского округа привлекут за самоуправство, сообщили в областной прокуратуре.

«В отношении вице-мэра Невельского городского округа возбуждено административное дело по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Дело направлено для рассмотрения мировому судье», – говорится в сообщении.

В отношении мэра города Алексея Шабельника вынесено представление за то, что стелу не внесли в перечень объектов культурного наследия и не следили за ее состоянием.

Областная прокуратура держит на контроле ход следствия по уголовному делу о повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, прокуратура инициировала проверку после того, как стела с барельефом Юрия Гагарина оказалась на свалке вместе со строительным мусором. Местные власти разрешили снести ее, чтобы на том мечте построить современную заправку.

Новость о сносе стелы быстро распространилась в соцсетях и вызвала общественный резонанс. Барельеф отвезли на муниципальный склад, областные власти обещали отреставрировать изображение и отдать в музей.

Стелу установили в 1971 году, а вскоре перенесли на въезд в город. После этого стела периодически реставрировалась силами самих горожан. Бизнесмены и теперь вызвались дать деньги на возвращение барельефу изначального вида.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 30.08.21

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