В Воронеже две пенсионерки пострадали при столкновении автобуса со столбом

Городской автобус врезался в столб в центре Воронежа, сообщили в региональном УГИБДД. В результате двух пенсионерок отвезли в больницу.

ДТП случилось утром 30 августа около площади Ленина. По данным ГИБДД, 44-летний водитель вдруг почувствовал себя плохо и не справился с управлением – направил автобус в столб. Его пассажиры 62 и 65 лет получили различные травмы, их доставили в больницу под наблюдение врачей.

«Организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. Будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, назначена экспертиза», – рассказали в управлении Следственного комитета в Воронежской области.

После выяснения всех обстоятельств следователи примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Перевозчик утверждает, что водитель перед рейсов успешно прошел медосмотр, а ранее у него были три выходных дня.

Это не первое происшествие с воронежским общественным транспортом. Ранее в одном из автобусов того же перевозчика загорелся мотор. Пассажиров успели вывести из автобуса, и никто не пострадал.

12 августа в другом автобусе случился взрыв, в результате которого два человека погибли, 19 оказались в больнице. 12 из них до сих пор остаются под наблюдением врачей, один человек – в тяжелом состоянии в реанимации.

Воронеж, Наталья Рязанова

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