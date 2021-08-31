Мошенники запустили схему обмана к 1 сентября

Злоумышленники активировали схему обмана с обещанием призов к 1 сентября. Участникам фиктивной лотереи предлагают выкупить подарки за небольшую сумму, передает ТАСС.

Мошенничество выявили специалисты «Лаборатории Касперского». Обман маскируют под розыгрыш призов от крупных магазинов или лотерею с солидными подарками. Граждан объявляют победителями и предлагают выкупить крупный приз за символическую сумму в пару сотен рублей.

Некоторые просто лишаются переведенных денег и остаются без призов. В других случаях злоумышленники собирают данные о гражданах и их банковских картах. На них обещают перечислить выигрыш, но на самом деле деньги со счета переходят мошенникам.

Специалисты посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам и не покупаться на яркие баннеры, если те вызывают сомнения.

Как сообщал «Новый День», на закрытых форумах появляется все больше предложений о продаже учетных записей на портале госуслуг. Мошенники используют украденные аккаунты для оформления заявок на онлайн-кредиты, регистрации у букмекеров, оформления субсидий по фальшивым документам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

ЧП в Москве: неизвестные испортили 400 электросамокатов. / Свердловская область стала лидером по числу действующих лесных пожаров. / Из России выдворены первые 37 участников массовой драки в подмосковных Мытищах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»