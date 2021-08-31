Присяжные признали виновным знаменитого красноярского бизнесмена Быкова в организации убийства

В Свердловском районном суде Красноярска присяжные заседатели признали виновным и не заслуживающим снисхождения известного местного бизнесмена и политика Анатолия Быкова в организации двойного убийства в 1994 году. «Обвинительный вердикт без снисхождения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

В прокуратуре региона уточнили, что следующее судебное заседание состоится 2 сентября. «Стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. По окончании прений подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу», – пояснили в надзорном ведомстве.

Быков обвиняется по статье 17, пунктам «з», «н» статьи 102 УК РСФСР – умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению последнего, распределения доходов. Дальнейший взрыв своей машины Быков расценил как покушение, после чего, по данным следствия, отдал приказ убить этого человека и его близкого друга. Исполнителя преступления уже вынесен обвинительный приговор. Быков вину не признает.

Параллельно по второму уголовному делу бизнесмену вменяют подстрекательство к убийству и покушению, по третьему – уклонение от уплаты налогов более чем на 60 млн рублей.

В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, избирался депутатом заксобрания края. В 2000-2002 годы бизнесмен был приговорен к условному сроку по уголовному делу об организации покушения и незаконном обороте оружия.

Красноярск, Мария Соколова

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