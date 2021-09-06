Обвинение попросило почти 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Быкова

Обвинение запросило для известного красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году, 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на краевую прокуратуру. Приговор Быкову будет вынесен 7 сентября.

Напомним, 31 августа присяжные заседатели признали предпринимателя виновным и не заслуживающим снисхождения. Быков в суде называл дело против него сфабрикованным, а свое уголовное преследование – политическим.

Бизнесмену вменяют в вину заказное убийство двух человек, которых он подозревал в организации покушения на самого себя. По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению последнего, распределения доходов. Дальнейший взрыв своей машины Быков расценил как покушение, а затем, по данным следствия, велел убить этого человека и его близкого друга. Исполнителю преступления уже вынесен обвинительный приговор. Быков вину не признает, называя дело против него сфабрикованным.

Расследование по еще двум уголовным делам против бизнесмена продолжается. По одному из них Быкову вменяют подстрекательство к убийству и покушению, по другому – уклонение от уплаты налогов более чем на 60 млн рублей.

В 90-е годы Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и Федерацию бокса России, избирался депутатом заксобрания края. В начале нулевых обвинялся в совершении ряда тяжких преступлений – организация покушения и незаконный оборот оружия, был приговорен к условному сроку (судимость снята в 2005 году). В 2016 году краевой избирком не допустил Быкова на выборы в заксобрание, в котором он отработал несколько депутатских сроков.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 06.09.21

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