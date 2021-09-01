Двое детей пострадали в массовом ДТП в Тамбовской области

Восемь человек получили различные травмы в результате массового ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области. Среди пострадавших двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ДТП с четырьмя участниками случилось рано утром, в 05:30, 1 сентября на автодороге Р-22. По предварительной информации, легковая Ауди врезалась в идущий впереди нее рейсовый автобус с пассажирами. От удара тот столкнулся с двигавшемся в том же направлении автомобилем ВАЗ 2114, который после удара отскочил в Тойоту.

«Пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Семь человек от госпитализации отказались. Погибших нет», – рассказали в МЧС. В больницу доставили женщину с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.

ГИБДД не стала перекрывать дорогу, а всех пассажиров автобуса отправили на попутном рейсе в Волгоград, куда они и направлялись.

Как сообщал «Новый День», во Владивостоке микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали десять человек, включая двух детей.

Тамбов, Наталья Рязанова

Тамбов. Другие новости 01.09.21

Специалисты назвали причину крушения экспериментального самолета. / Вокруг Екатеринбурга горят сады. Есть информация о погибшем ребенке (ФОТО). / В автокатастрофе в Перу погибли 29 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»