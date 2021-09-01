На Сахалине спасатели нашли неделю блуждавших в лесу женщин

Спасатели вывезли из леса двух жительниц Сахалина, чьи поиски продолжались неделю. Женщины отправились за грибами и пропали.

Две приятельницы, Елена 33 лет и 50-летняя Екатерина, 24 августа отправились на тихую охоту в лес у горы Вайда в районе поселка Смирных. 27 августа родственники женщин подняли тревогу, не дождавшись их из леса.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Пока следователи выясняли обстоятельства исчезновения женщин, спасатели кружили над лесом на вертолете.

«Женщины увидев пролетающий над ними вертолет, начали подавать сигналы о помощи. Спасатели подняли их на борт и доставали в поселок», – рассказали в МЧС.

Найденные женщины отказались от медицинской помощи, чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, в лесах между Ханты-Мансийском и Няганью спасатели нашли заблудившегося 12-летнего мальчика. Ребенка нашли в 18 км от дороги.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 01.09.21

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