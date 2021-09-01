Полиция нашла тела ростовчанки с маленьким ребенком в запертой квартире

Полиция Ростова-на-Дону нашла в одной из квартир мертвую женщину с ребенком. Все двери и окна были заперты изнутри, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тела обнаружили 30 августа. У 32-летней ростовчанки и ее годовалой дочери были колото-резаные раны, и сотрудники полиции вызвали на место происшествия следователей СКР. 1 сентября возбуждено уголовное дело об убийстве (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Следователем проведен осмотр места происшествия, установлено, что повреждений окон, дверей и замков в квартире не имеется. Входная дверь заперта изнутри», – рассказали в ведомстве.

Тела отправили на экспертизу, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 32-летняя жительница Екатеринбурге стала фигурантом уголовного дела об убийстве. Следователи подозревают, что она родила дома ребенка, никому не сообщила, а завернула младенца в пакет и выбросила.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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