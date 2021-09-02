Маленький ребенок погиб при пожаре в Башкирии

Четырехлетняя девочка стала жертвой пожара в одной из квартир в башкирском городе Салават. Еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Пожар случился после 21 часа 1 сентября в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Возгорание было таким сильным, что из окон вырывалось пламя. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, в их числе двух детей.

27 человек и 12 единиц техники боролись с огнем, который удалось полностью потушить только в 22:06 часов.

«Пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Дети 2017 и 2004 годов рождения доставлены в реанимацию городской больницы, девочка 2021 года рождения находится под наблюдением», – рассказали в ведомстве. Все пострадавшие отравились дымом.

Несмотря на старания врачей четырехлетняя девочка умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи вместе со специалистами МЧС выясняют причину пожара и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Новый День», два человека погибли в ночном пожаре в Екатеринбурге. Загорелась квартира на пятом этаже, а вслед за ней – крыша.

Салават, Наталья Рязанова

Салават. Другие новости 02.09.21

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