Следователи проверяют гибель солдата под Рязанью

Военные следователи организовали проверку после смерти 18-летнего срочника. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления.

Солдат прибыл из Таловского района Воронежской области для службы в воинской части 55599 в Тульской области. Под Рязань его направили на учения. 22 августа срочника обнаружили мертвым.

Проверку проводят в отношении неустановленных лиц по признакам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ).

По словам родственников погибшего, парень не жаловался на службу.

Рязань, Зоя Осколкова

Рязань. Другие новости 02.09.21

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