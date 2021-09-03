Ростовчанина арестовали за развратные действия с 13-летним мальчиком

Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу местного жителя, обвиненного в развратных действиях в отношении полростка. 48-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.135 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, объектом преступления стал знакомый обвиняемому 13-летний мальчик.

«В июне-июле 2021 года обвиняемый неоднократно совершал развратные действия в отношении ранее знакомого 13-летнего подростка. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Следователи продолжают работу над делом. Они также выясняют, не было ли других пострадавших от действий ростовчанина.

Напомним, в Челябинской области бывший депутат отправлен в колонию на 17 лет за развратные действия с подростками. Обвинение доказало, что 60-летний политик совершал действия сексуального характера с девочками 14 и 16 лет.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 03.09.21

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