Жених оформил на невесту микрокредитов на 1,3 млн рублей

Жительница Твери стала жертвой брачного афериста. Мужчина заставлял женщину оформлять кредиты, а деньги тратил по своему усмотрению. Об этом сообщает интернет-портал «МВД-медиа».

Пара познакомилась в апреле этого года. Молодой человек вскоре сделал предложение и подарил женщине дорогостоящий гаджет и золотое кольцо. Но, как оказалось, все это было приобретено за счет взятых ею кредитов.

Новоявленный жених предложил своей избраннице продать машину, чтобы купить новый автомобиль. Женщина согласилась, выручила за свою иномарку 700 тысяч рублей, а все деньги отдала возлюбленному.

Молодой человек возил невесту по автосалонам, якобы выбирая автомобиль. Затем он сообщил, что приобрел кроссовер стоимостью более 1,5 млн рублей и в подтверждение своих слов представил поддельный договор купли-продажи.

Кроме того, жених забрал дорогостоящий телефон и ноутбук женщины, а также взял на ее имя несколько микрозаймов.

Невеста догадалась, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина задержан. Общий ущерб от действий афериста женщина оценила в 1,3 млн рублей.

Тверь, Зоя Осколкова

Тверь. Другие новости 03.09.21

На Сахалине нашли 100 тонн брошенной браконьерами горбуши. / Ростовчанина арестовали за развратные действия с 13-летним мальчиком. / В Санкт-Петербурге задержали ограбившего банк в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»