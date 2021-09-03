Священник получил 13 лет «строгача» за совращение детей

Суд в Оренбургской области вынес приговор по делу священника, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми. Настоятель приходов Асекеевского района получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. СКР не раскрывает имя осужденного. По данным СМИ, срок получил иеромонах Климент.

Согласно материалам суда и следствия, в период с января 2019 года по февраль 2020 года, священник «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции».

В мае 2020 года сообщалось, что иеромонах Климент заключен под стражу по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении трех детей. Фигурант дела не признал свою вину.

Суд признал священника виновным по трем статьям Уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч. 1 ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Подсудимый получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в СКР.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 03.09.21

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