В Оренбурге арестовали священника по подозрению в педофилии

В Оренбурге отправили под арест священника, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи не раскрывают личности задержанного. Сообщается, что 40-летний мужчина подозревается в совращении трех несовершеннолетних. «Свою причастность к совершению преступлений не признал. Устанавливается причастность обвиняемого к другим эпизодам», – рассказали «Интерфаксу» в СКР.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, фигурант дела – иеромонах Климент.

На сайте Бузулукской епархии Оренбургской митрополии сообщается, что со 2 мая Климент запрещен в священнослужении «на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 08.05.20

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