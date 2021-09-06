Двое подростков и женщина погибли в массовом ДТП в Адыгее

Авария с шестью автомобилями случилась в Тахтамукайском районе Адыгеи. В результате погибли двое подростков и женщина, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

ДТП случилось около 21:00 часов 5 сентября на 25-м км автодороги Краснодар-Верхнебаканский. По предварительным данным, авария случилась из-за неправильного обгона.

33-летняя жительница Краснодарского края на Хендай выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Ударом иномарку отбросило обратно на ее полосу, где она столкнулась еще с тремя машинами. Ехавшая позади КамАЗа легковушка тоже оказалась участницей ДТП.

«В результате ДТП погибла водитель автомобиля Хендай и двое находившихся в иномарке 15-летних подростков – мальчик и девочка», – добавили в МВД.

Сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение на дороге. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Как сообщал «Новый День», двое детей и шесть взрослых получили различные травмы в результате массового ДТП в Тамбовской области. Рано утром на трассе легковая Ауди врезалась в рейсовый автобус с пассажирами. От удара автобус столкнулся с двумя легковушками.

Майкоп, Наталья Рязанова

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