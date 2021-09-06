ФСБ задержала двух убийц амурских тигров

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух участников преступной группы по убийству амурских тигров. Подозреваемые попались правоохранителям при попытке продать части тел животных.

«Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Лазовского района Приморского края во время попытки сбыта дериватов тигра. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ)», – сообщили в Центре «Амурский тигр».

По версии следствия, преступная группа несколько лет незаконно убивала краснокнижных амурских тигров. Части тел животных незаконно продавали иностранцам. Изъятое у подозреваемых доставили в Центр «Амурский тигр» на экспертизу.

Сообщение опубликовано в соцсети.

По данному делу подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.

Напомним, амурский или уссурийский тигр вошел в 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В список также включены среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 06.09.21

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