В Приморье осквернившие мемориал подростки получили приговор

Двое подростков из города Арсеньев в Приморском крае получили наказание в виде ограничения свободы за осквернение мемориала Герою России. Девочки использовали клумбу рядом с памятником вместо туалета.

Обвинение доказало, что утром 14 июня горожанки 14 и 15 лет осквернили памятник погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова, получившего звание Герой России. Подростки справили нужду на клумбу, сорвали с нее цветы и ушли.

Преступление увидела местная жительница, которая сообщила в полицию. Также подростки попали на камеры наблюдения. Уже на следующий день девочек задержала полиция.

«Суд вынес приговор по ч. 2 ст. 214 УК РФ за вандализм, то есть осквернение, порчу имущества в общественных местах, совершенное группой лиц. Суд назначил каждой из них наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы», – рассказали в прокуратуре.

Памятник Герою России Олегу Пешкову открыли в Арсеньеве в декабре 2016 года. Летчик в 2015 году во время операции против террористов в Сирии. Его бомбардировщик был сбит турецким истребителем, а Пешков – расстрелян после катапультирования.

Арсеньев, Наталья Рязанова

Арсеньев. Другие новости 06.09.21

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