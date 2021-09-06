В Чечне нашли схрон с гранатометами и взрывчаткой

Сотрудники Росгвардии нашли схрон с оружием в Веденском районе Чечни. В лесу несколько лет пролежали гранатометы, взрывчатка и сотни патронов, сообщает «Вести.ру».

В лесном массиве росгвардейцы нашли ручные противотанковые гранатометы и заряды к ним. Там же лежало множество патронов и взрывчатка. Судя по состоянию схрона, его не открывали несколько лет.

Все находки изучили и осмотрели на предмет исправности. После этого оружие уничтожили.

Как сообщал «Новый День», в подвале жилого дома в Саранске полиция нашла схрон с патронами и взрывчаткой. Следователи предположили, что боеприпасы остались от действовавшей в 2000-х годах ОПГ.

Грозный, Наталья Рязанова

Грозный. Другие новости 06.09.21

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