В Чечне нашли схрон с гранатометами и взрывчаткой

Сотрудники Росгвардии нашли схрон с оружием в Веденском районе Чечни. В лесу несколько лет пролежали гранатометы, взрывчатка и сотни патронов, сообщает «Вести.ру».
В лесном массиве росгвардейцы нашли ручные противотанковые гранатометы и заряды к ним. Там же лежало множество патронов и взрывчатка. Судя по состоянию схрона, его не открывали несколько лет.
Все находки изучили и осмотрели на предмет исправности. После этого оружие уничтожили.
Как сообщал «Новый День», в подвале жилого дома в Саранске полиция нашла схрон с патронами и взрывчаткой. Следователи предположили, что боеприпасы остались от действовавшей в 2000-х годах ОПГ.
Грозный, Наталья Рязанова
Грозный. Другие новости 06.09.21
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