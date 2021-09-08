ФСБ задержала членов террористической ячейки в Омске

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели совместную операцию против законспирированной террористической ячейки. Подозреваемые задержаны в Омске за пропаганду терроризма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по региону.

Задержанные оказались гражданами «одной из стран Центрально-Азиатского региона». Они пропагандировали терроризм среди знакомых и склоняли их выехать за границу. Члены ячейки и сами планировали отправиться в страны «с повышенной террористической опасностью».

Против трех задержанных возбудили уголовные дела по статьям террористической направленности. Остальных планируют выдворить из России.

Напомним, в Ингушетии ФСБ задержала четырех сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ. Они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

Омск, Наталья Рязанова

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