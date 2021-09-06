ФСБ задержала четырех сторонников ИГ в Дагестане

Федеральная служба безопасности провела в Ингушетии операцию совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией. Задержаны четверо сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ.

«Задержаны четверо граждан РФ, установивших посредством Интернет контакты с ИГИЛ с целью подготовки и совершения террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 – ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

По данным следствия, двое жителей города Сунжа дали присягу лидеру ИГ и готовили теракты. Двое их знакомых знали о подготовке, но не сообщили правоохранителям. Они согласились помогать в незаконной деятельности: искать место для лагеря, хранить боеприпасы.

«Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По адресам проживания изъяты оружие, самодельные взрывные устройства, а также компоненты для их изготовления», – рассказали в СКР.

Напомним, в конце августа сотрудники ФСБ в четырех регионах России задержали 20 членов и главарей террористической и запрещенной в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Махачкала, Наталья Рязанова

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