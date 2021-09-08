Магаданец запер соседскую девочку в пустой цистерне

Прокуратура Магаданской области начала проверку инцидента с 11-летней девочкой из поселка Гижига. Ребенок оказался заперт в пустой металлической цистерне, принадлежащей соседу, сообщили в ведомстве. Мать девочки настаивает, что ее дочь заперли специально, а мужчина называет происшествие случайностью.

Днем 4 сентября дети играли около пустой цистерны у проселочной дороги и залезли внутрь. У емкости нашелся хозяин, который выгнал оттуда трех мальчишек, а девочке помешал выйти.

По словам ребенка, она просидела внутри 40 минут, не смогла позвонить домой. Мужчина несколько раз постучал по цистерне, отчего у девочки зазвенело в ушах и заболела голова. Ребенка вызволили, когда мальчики рассказали о происшествии ее матери, передает местное издание «Весьма».

Владелец емкости заявил, что выгонял всех детей и не знал, остался ли кто-то внутри. Он якобы закрыл цистерну, чтобы внутрь больше никто не залезал.

Как сообщал «Новый День», в Бийске 12-летняя девочка оказалась на два дня заперта в подвале. Пока полиция и волонтеры искали пропавшую девочку, 40-летний местный мужчина держал ее взаперти.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 08.09.21

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