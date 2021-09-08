В Мурманской области нашли тело еще одного пропавшего рыбака

Спасатели достали из воды тело одного из трех пропавших рыбаков. Мужчин ищут с вечера 7 сентября, когда их катер перевернулся в районе бухты Долгая щель в Баренцевом море.

Спасатели нашли тело мужчины, его пока не опознали. «Поиски еще двух человек продолжаются», – сказал источник «Интерфаксу».

По данным регионального управления МЧС, в операции участвуют 74 человека и 20 единиц техники, включая вертолеты Ка-32 и Ми-8. Вместе со спасателями в море вышла водолазная группа из 14 человек, обеспеченных барокомплексом.

Как сообщал «Новый День», 7 сентября группа из пяти человек отправилась на рыбалку на катере одного из рыбаков. Вечером того же дня судно нашли на берегу вместе с одним выжившим. Второй найден мертвым, судьба еще троих была неизвестна.

Мурманск, Наталья Рязанова

Мурманск. Другие новости 08.09.21

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