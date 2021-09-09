Красноярская полиция ищет двух 13-летних девочек, пропавших после поездки в такси

В Красноярском крае полиция и родные ищут девочек-подростков, которые не выходят на связь с 7 сентября. 13-летние подружки отправились в гости на такси и пропали, сообщает «Вести.ру».

По предварительным данным, вечером 7 сентября подростки гостили у подруги в поселке Колесниково недалеко от города Лесосибирска. Там они переночевали, а утром решили отправиться в Новоенисейск. Девочки вызвали такси, сели в него – и перестали выходить на связь.

В полиции отметили, что родители не подавали заявление, а разместили объявление в соцсетях. Правоохранители все равно решили подключиться к поискам, участвует весь личный состав лесосибирского отдела МВД.

Напомним, печальной находкой завершились поиски двух 10-летних школьниц в Кемеровской области. Девочки вместе пошли в школу, но не вернулись домой вечером. Их тела нашли в заброшенном частном доме, убивший их мужчина признался в содеянном.

Лесосибирск, Наталья Рязанова

Лесосибирск. Другие новости 09.09.21

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