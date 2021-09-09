В Красноярске мужчина напал на пришедшего по вызову терапевта

Следователи предъявили обвинение жителю Красноярска, который силой удерживал в квартире пришедшую по вызову терапевта. Мужчина дождался, пока врач осмотрит его бабушку, и напал на медика.

По версии следствия, 9 августа участковый терапевт пришла проверить здоровье пожилой женщины, которая вызвала врача на дом. Терапевт осмотрела пенсионерку и собиралась уходить, но 43-летний внук пациентки вдруг запер входную дверь. Он бросился на врача с оружием, чтобы помешать ей уйти.

«Нанес участковому терапевту не менее 8 колюще-режущих ударов по различным частям тела, лишив ее свободы передвижения», – добавили в Следственном комитете.

Мужчину задержали и допросили, он частично признал свою вину. Следователи предъявили ему обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ, а суд арестовал на время расследования.

Напомним, житель Саратова во время приема напал на травматолога и избил его. В итоге врач оказался в больнице в состоянии средней тяжести, а нападавший – в полиции.

Красноярск, Наталья Рязанова

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