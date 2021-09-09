Москвичка бросила новорожденного ребенка у мусоропровода

Новорожденная девочка найдена в помещении мусоропровода на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура. Ребенку не больше суток от рождения, его передали медикам. Младенцу оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вопиющий случай произошел сегодня утром в жилом доме на Литовском бульваре. Мать после родов оставила дочь у мусоропровода, а сама скрылась.

Сейчас устанавливаются личность нерадивой родительницы. В ходе проверки будет дана оценка ее действиям, отметили в надзорном ведомстве. «Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.09.21

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