В Томске ищут не вернувшуюся из школы девочку-подростка

Полиция Томска ищет 14-летнюю девочку, не вернувшуюся из школы. Школьница больше суток не выходит на связь с родными, сообщили в областном УМВД.

«8 сентября около 13:00 часов ушла из гимназии № 29 и до настоящего времени не вернулась. Была одета в темно-синий брючный костюм и черные танкетки», – говорится в сообщении.

Напомним, в Красноярском крае объявлен розыск двух 13-летних девочек, которые перестали выходить на связь после того, как сели в такси. Полиция начала искать их после сообщения в соцсети, родные так и не пришли за помощью в органы.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 09.09.21

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