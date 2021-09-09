Осы атаковали московский детсад: 6 детей пострадали от укусов

В Москве осы атаковали детсадовцев во время прогулки. От укусов пострадали 7 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям издания, инцидент произошел в детском саду при школе №1953 на западе столицы. Осы появились на территории детсада неожиданно. Насекомые жалили детей в открытые части тела – лица и руки, а затем залетели под одежду.

От нападения пострадали шестеро малышей и воспитатель. В детсаду опасаются, что осы могли залететь в помещения дошкольного учреждения.

Напомним, 5 сентября похожий инцидент произошел в столичном детском саду по улице Псковской. Осы прятались под чехлом на песочнице и стали кусать детей, когда те вышли на прогулку. У двоих детей 4 лет развилась аллергическая реакция, их доставили в больницу, сообщал «Московский Комсомолец». После оказания медпомощи детей отпустили домой.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.09.21

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