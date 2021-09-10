В Енисее нашли разлив нефтепродуктов

Рыбаки заметили масляное пятно на поверхности Енисея в районе деревни Худоногово под Красноярском. Прибывшие сотрудники МЧС не смогли найти источник утечки.

Группа из КГКУ «Спасатель» выезжала на место дважды. Первый вызов они получили днем 9 сентября, но во время осмотра берега не нашли разлива нефтепродуктов. Во второй раз пятно площадью 25 кв. м было найдено, но источник до сих пор неизвестен.

«Проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 кв. м. Израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента», – рассказали в учреждении «Интерфаксу». Работа по очистке воды продолжаются.

Как сообщал «Новый День», в середине августа на Енисее в Красноярске нашли масляное пятно длиной около 100 м. Специалисты ликвидировали загрязнение с помощью биоразлагаемого сорбента.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 10.09.21

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