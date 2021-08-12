В акватории Енисея обнаружили масляное пятно

Масляное пятно длиной около 100 м обнаружили на Енисее в Красноярске. Природоохранная прокуратура организовала проверку.
Загрязнение было обнаружено в акватории Енисея в районе улицы Гладкова Красноярска. Масляное пятно растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигло 1,5 м.
Сотрудники краевого учреждения «Спасатель» по поручению прокуратуры ликвидировали загрязнение с помощью биоразлагаемого сорбента.
В проверочных мероприятиях задействованы специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, правоохранительных органов и органа местного самоуправления. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 12.08.21
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