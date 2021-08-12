российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 августа 2021, 11:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В акватории Енисея обнаружили масляное пятно

Масляное пятно длиной около 100 м обнаружили на Енисее в Красноярске. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

Загрязнение было обнаружено в акватории Енисея в районе улицы Гладкова Красноярска. Масляное пятно растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигло 1,5 м.

Сотрудники краевого учреждения «Спасатель» по поручению прокуратуры ликвидировали загрязнение с помощью биоразлагаемого сорбента.

В проверочных мероприятиях задействованы специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, правоохранительных органов и органа местного самоуправления. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 12.08.21

В Крыму перекрыли трассу «Таврида». / Госдеп заподозрил в работе на Кремль главу администрации Зеленского. / Неизвестные слили в Байкал сотни литров олифы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Неизвестные слили в Байкал сотни литров олифы

Жители Кубани пожаловались Грете Тунберг на использующих химикаты фермеров

Экологи: 100 тонн нефти вылилось в море у Новороссийска, пятно дошло до дельфинария под Анапой

Ученые РАН: площадь разлива нефти в море у Новороссийска занижена в сотни тысяч раз

Повысить штрафы в десятки раз: в России задумали ужесточить ответственность за вред экологии

«Ложная альтернатива»: В Greenpeace призвали Россию отказаться от биоразлагаемой упаковки

В Карелии произошла массовая гибель рыбы

В России число незаконных свалок каждый год растет на 30%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,