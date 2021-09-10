На Алтае педофил получил почти 20 лет за изнасилование племянницы

Суд в Республике Алтай почти на 20 лет отправил в колонию строгого режима педофила, который насиловал собственную племянницу. 9-летняя девочка долго боялась рассказать о случившемся, и насильник приходил к ней снова.

В полицию обратился дедушка потерпевшей, узнавший о насилии в семье. Следователи доказали четыре эпизода насилия над несовершеннолетней. Ранее алтаец уже был судим за педофилию.

«Осенью 2015 года 48-летний мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней племянницы. Злоумышленник был заключен под стражу, обвиняемый вину не признал», – рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Суд приговорил алтайца к сроку в 19 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

Напомним, 41-летний житель Барнаула снимал маленьких племянниц в порно. Его дело передано в суд. За действия сексуального характера и использование детей для порновидео мужчине грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

Горно-Алтайск. Другие новости 10.09.21

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