Пропавшую школьницу нашли в квартире педофила в Петербурге

В Ленинградской области полиция нашла пропавшую накануне школьницу дома у 33-летнего мужчины. Он приставал к 10-летней девочке, но не смог ничего добиться.

Накануне вечером житель поселка Мыза-Ивановка в Гатчинском районе сообщили в полицию, что его дочь не вернулась из школы. Правоохранители срочно начали поиск девочки. Они проверили компьютер школьницы и нашли переписку со взрослым мужчиной, который ранее не попал в поле зрения полиции.

Полицейские отправились по адресу подозреваемого и нашли в его квартире пропавшего ребенка. Девочку передали родителям.

«По предварительным данным злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку», – рассказали в петербургском главке МВД. Мужчину отвелзли на допрос к следователям.

Напомним, 6 сентября в Кузбассе две 10-летние девочки не вернулись из школы. На следующий день их тела нашли в заброшенном доме. Ранее судимый мужчина признался, что заманил школьниц сладостями, а потом изнасиловал и убил.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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