Красноярец вызвал минеров, чтобы ему дали прикурить

Полиция задержала жителя Красноярска за ложное сообщение о минировании административного здания. Мужчина объяснил, что вызвал полицию, чтобы те привезли ему спички.

Вечером 9 сентября житель Идринского района 1983 года рождения хорошо выпил и захотел покурить. У него при себе не оказалось зажигалки, и он решил не занимать себя поисками. Вместо этого мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что соседнее с ним административное здание заминировано.

Правоохранители прибыли с кинологами и быстро проверили здание, которое пустовало после окончания рабочего дня. По телефонному номеру полиция отследила звонившего.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он решил сообщить недостоверную информацию, чтобы к нему приехали сотрудники полиции и дали ему спички. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ», – пояснили в краевом УМВД.

Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

В России нередки случаи ложных сообщений о минировании зданий. Так, в июне омская полиция задержала 17-летнего юношу, который сообщал о ложных минированиях школ. Подросток пытался разломать свой ноутбук, чтобы скрыть следы преступления.

Красноярск, Наталья Рязанова

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