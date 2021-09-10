Трое оренбуржцев под видом полицейских грабили наркоманов

Суд в Оренбурге вынес приговор трем местным жителям, промышлявшим разбоем под видом наркополицейских. Один из преступников на момент нападения был несовершеннолетним.

Двое оренбуржцев 2002 года рождения и их 21-летний приятель решили незаконно заработать. Они сделали муляж «закладки», оставив там подделку, и дали объявление в интернете о продаже наркотиков.

Приехавших на место покупателей они пугали охолощенным пистолетом и поддельным удостоверением наркоконтроля, которое изготовили сами. Преступники вымогали у граждан деньги за то, что не будут заводить на них уголовные дела.

«Подсудимые вину признали в полном объеме. Суд признал всех трех виновными», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Самый старший отправился в колонию строгого режима на 2,5 года. Самый младший получил год исправительных работы. Третий по приговору на 1,5 года отправился в колонию общего режима.

Красноярск, Наталья Рязанова

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