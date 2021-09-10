Пострадавший от мошенников пенсионер умер у отделения полиции под Новосибирском

Пожилой житель города Искитима Новосибирской области скончался на скамейке рядом с отделом полиции. Он пришел пожаловаться на мошенников, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионер присел на скамейку около входа в отдел полиции и неожиданно потерял сознание.

«Он потерял сознание и у него посинела кожа. Полицейские тут же вызвали скорую помощь», – цитирует источник сообщество «Инцидент Новосибирск».

Прибывшая бригада скорой помощи попыталась помощь мужчине, но им пришлось констатировать смерть. По предварительной информации, пенсионер наблюдался у кардиолога и умер от острой сердечной недостаточности.

Напомним, в польском Вроцлаве пьяный украинец устроил дебош, а потом задохнулся в полицейском участке. Спасаясь от горячего нрава мужчины, сотрудники обездвижили его и положили лицом вниз на лавку. Очень быстро украинец посинел, засипел и умер.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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