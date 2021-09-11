В Якутии девочка погибла на детской площадке

Прокуратура Якутии начала проверку смерти девятилетней девочки на детской площадке. Ребенок упал с игрового элемента и умер на месте, сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 10 сентября в поселке Мегино-Алдан Томпонского района. Школьница играла на площадке и взобралась на один из игровых элементов. Но не смогла удержаться на нем и упала.

На место прибыла скорая, и девочку быстро доставили в больницу. Но медики смогли только констатировать смерть.

Следственный комитет начал доследственную проверку, обстоятельства происшествия проверяют и прокурорские работники.

«Прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели ребенка, соответствия детской площадки установленным требованиям безопасности. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, следователи и прокуроры в Миассе Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента с трехлетним ребенком на детской площадке. Девочка играла, когда на нее упали плохо закрепленные качели. Ребенок получил травмы.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 11.09.21

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