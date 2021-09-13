В протоке Оби нашли масляное пятно на 100 квадратных метров

В обмелевшей протоке Оби обнаружил загрязнение нефтепродуктами. Масляное пятно протянулось примерно на 100 кв. м по береговой линии, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы сообщил о радужных пятнах днем 12 сентября. Прибывшие на место сотрудники МЧС подтвердили загрязнение. Они предположили, что источником стала утилизованная баржа.

«Обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. На данном участке были установлены боновые заграждения длиной 8 метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет», – пояснили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», масляное пятно на поверхности Енисея заметили в районе деревни Худоногово под Красноярском. Источник загрязнения не нашли, а воду очистили биоразлагаемым сорбентом.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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