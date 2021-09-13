Полиция проверяет более 20 «заминированных» школ в Уфе

Полиция Уфы проверяет сообщения о минировании школ. Несколько учреждений эвакуированы, сообщает Башинформ.рф.
Правоохранителям поступили сообщения об угрозе взрыва в более чем 20 школах города. Туда выехали сотрудники с кинологами. Учеников и сотрудников нескольких учреждений вывели на улицу на время проверки.
Напомним, в июне полиция задержала 17-летнего омича за ложные сообщения о минировании различных зданий. Весной он отправил сообщения по электронной почте, но при проверке зданий взрывчатку не нашли.
Мелеуз, Наталья Рязанова
Мелеуз. Другие новости 13.09.21
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